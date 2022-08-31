Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı

Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıkları koordinesinde askeri müzik ekipleri, "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğinde bir araya geldi.

6 ülkenin savunma bakanlıklarının müzik gruplarının katılımıyla hazırlanan konser, Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Konseri, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan izledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi'ne gelişinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra beraberindeki misafir Bakan, Bakan Yardımcıları ve Komutanlarla konserin yapılacağı salona geçti.

Konserde, Türk dünyasından eserler Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıklarının müzik grupları tarafından seslendirildi.

"Bizler büyük bir aileyiz"

Davetliler tarafından büyük beğeniyle izlenen konserin ardından salondakilere hitap eden Akar, sanatçılara teşekkür etti.

"Siperden Sahneye Müzik" etkinliğiyle Türk dünyasının bir, beraber, kardeş olduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Akar, "İlki gerçekleştirilen bu etkinlik inşallah gelecek günlerde de tekrarlanacak. Bizler büyük bir aileyiz, Türk ailesi, 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Farklı coğrafyalarda da olsak bir, beraber olmamızın şuurunda olmamız gerekiyor. Bu nedenle özellikle askeri, eğitim iş birliği, savunma sanayi konularında birlikte olmamızın çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Bu konudaki farkındalık her geçen gün artıyor. Bir ve beraber olduğumuzda çok güzel işleri hayata geçireceğimizi değerlendiriyorum." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasının ardından konuk Bakan ve Bakan Yardımcılarına günün anısına plaket verdi.