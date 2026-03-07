Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta programlara katıldı
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Yunak ilçesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi ve AK Parti İlçe Başkanlığı ile iftar programına katıldı.
Heybet ve beraberindekiler, Yunak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.
Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Heybet, ardından Yunak Belediyesinin Öğretmenevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.
Heybet'e AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve ilçe protokolü eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal