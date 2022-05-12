Milli Saraylar, Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddialarını yalanladı ama yanıt olarak sunduğu fotoğraf eski çıktı

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, büyük tartışma yaratan iddiaya yanıt Milli Saraylar Başkanlığı'ndan geldi.

KAŞIKÇI ELMASI'NIN ÇALINDIĞI İDDİALARINA YALANLAMA

Kurumun Twitter hesabından iddiaların yalan olduğuna yönelik açıklamada, "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlerde hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadesi yer aldı.

MİLLİ SARAYLAR'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ESKİ ÇIKTI

Ancak asıl tartışma yaratan olay ise Milli Saraylar Başkanlığı'nın Kaşıkçı Elması'nın çalındığına dair iddialara yanıt olarak sunduğu fotoğrafta yaşandı. Kurumun Twitter hesabından açıklamayla birlikte servis ettiği fotoğrafların eski olduğu ortaya çıkarken, yaşanan gelişme özellikle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İnternette arama yapan kullanıcılar, ilgili fotoğrafın 2019 yılında yapılan "Kaşıkçı Elması yeniden ziyarete açıldı" haberlerinde de kullanıldığını gördü.

Milli Saraylar'ın iddialara yanıt olarak sunduğu fotoğraf;