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Milli Parklar: Yaban hayvanlarına can suyu

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğa bırakılan su swatları ile serinleme görüntülerini paylaştı. DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yaban hayvanlarına can suyu. Doğaya bırakılan su swatları sayesinde sıcak yaz günlerinde yaban hayatına destek oluyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Milli Parklar: "Yaban hayvanlarına can suyu"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğa bırakılan su swatları ile serinleme görüntülerini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaban hayvanlarına can suyu. Doğaya bırakılan su swatları sayesinde sıcak yaz günlerinde yaban hayatına destek oluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Güncel Haberler

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