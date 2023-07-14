Milli Parklar: Yaban hayvanlarına can suyu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğa bırakılan su swatları ile serinleme görüntülerini paylaştı. DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yaban hayvanlarına can suyu. Doğaya bırakılan su swatları sayesinde sıcak yaz günlerinde yaban hayatına destek oluyoruz' ifadeleri kullanıldı.