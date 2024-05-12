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Milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

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Milli okçumuz Mete Gazoz, klasik yay erkekler finalinde Sloven rakibi Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

RAKİBİNİ 6-0 YENDİ

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı. Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. 2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Mete Gazoz Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Sogun Nn:

helal olsun sana koçum benim

67
1
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Yusuf Kara:

helal olsun milli gururumuz ???

57
1
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serhat şen:

Eskiden gazoz olma efsane ol diye reklam vardı. Şimdi GAZOZ isen efsanesindir :)

39
2
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Yalçın Şen:

efsane olma gazoz ol.

27
6
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Alkurt:

GURURUMUZSUN...

4
0
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Alp null:

avrupayı 12 den vurdu rakibi slovenyalıymış Avrupa haritasına bakınca Slovenya tam ortada oluyor yaparsa metehanlar yapar tarih yine bir metehanı yazdı başarılar ülke seninle gurur duyuyor

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0
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