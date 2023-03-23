Savunma Sanayii Başkanı Demir yayınladı! İşte Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini sosyal medya hesabından "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin" notuyla paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.
"MÜHENDİSLERİMİZİN EMEĞİNE SAĞLIK"
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.