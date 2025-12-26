Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Çorum'dan katılım çağrısı

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Çorum'da vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, cuma namazının ardından Ulu Cami bahçesinde yaptığı açıklamada, vatandaşları 1 Ocak 2026'da saat 08.30'da İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini belirten Kıyıklık, Gazze'de yaşananların "gündem maddesi" olmadığını, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı yaşandığını vurguladı.

Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel durum raporlarının Gazze'deki insani tablonun halen kırılgan olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kıyıklık, "Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin 18 Aralık 2025 tarihli raporunda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirilmektedir. Aynı raporda ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü, ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1075 kişinin yaralandığı aktarılmaktadır. Raporda, kış koşullarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası raporlara göre Gazze'de 1,6 milyon insanın halen yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşadığını, 100 binden fazla çocuk ile 37 bin hamile kadının 2026 Nisan ayına kadar yetersiz beslenme riski taşıdığını dile getiren Kıyıklık, ateşkesin ardından 730 bin kişinin yerinden edildiğini, yıkımın sürdüğünü belirtti.

Gazze'de yaşamın "normalleşme" değil, hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünün altını çizen Kıyıklık, şunları kaydetti:

"Bu çağrımız bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel tutarlılık talebi içermektedir. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle tüm dünyayı uyandırıyoruz. Unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz. Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata'dan veriyoruz."