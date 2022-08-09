Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Gelecek yıl 39 ilçede bilim sanat merkezleri faaliyetlerini yürütecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa başlatılan Bilim Sanat Merkezi (BILSEM) Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme kurslarında 2'nci sınıftan başlayarak 12'nci sınıfa kadar öğrenim gören öğrenciler atölye programlarında eğitim almaya devam ediyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar'da bulunan Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada atölyelerde öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, yaz okullarının öğrencilerinin tatilini daha etkili ve verimli geçirmelerine katkı sunduğunu dile getirdi.

"YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAK BİR ÇALIŞMA"

"ÖĞRENCİLERE ÇOK YÖNLÜ GELİŞME İMKANI SUNUYOR"

"BÜTÜN İLÇELERDE BİLİM SANAT MERKEZLERİ YAYGINLAŞTI"

"BURADA KENDİMİ GELİŞTİREBİLİYORUM"