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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak

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Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yılbaşı ve noel kutlamalarının yapılmaması talimatını verdi. Bakanlık, etkinliklerin Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı okullara yazı göndererek, okullarda; "kültürel değerlere aykırı" yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital yazılı görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin yapılmamasını istedi.

OKULLARDA YILBAŞI KUTLAMASI YASAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, okullarda Türkiye'nin örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerlerle uyumlu yapılması gerektiği belirtildi.

Bakanlığın talimatı üzerine 16 Aralık'ta Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazıda, "Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Çok doğru bir karar

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıTBBURSA null:

Türkiye'nin örf ve adetlerin de yıl başı kutlaması hep vardır.Çocukluğumuzdan beri yıl başında aile toplanır,yemek yenir,çerez ve meyve eşliğinde eğlence programı seyredilir di.Tombala oynanırdı. Son 20 yıldır yapılan algılarla , müslümanlığa aykırı hiç bir durum yoktur. Noelle aralarında bir hafta vardır ve hiç bir bağlantısı yoktur.

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıSerdar null:

çok milli yseniz andımızı niye kaldırdınız

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme105
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Haber YorumlarıMehmet medeni Kartal:

NE SAÇMALIK HAYATIMDA KUTLAMADIM AMA SİZE İNAT BU SENE ÇAM AĞACI ALACAM KUTLUYACAM MİLLETİ DİNDEN İMANDAN SOĞUTTUNUZ SİZİNLE AYNI DİNİN İNSANI OLMAKTAN UTANDIRIYORSUNUZ ÖNCE İNSAN OLUN İNSAN MİLLİ DEGERLERİ SATTINIZ

Yorum Beğen103
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Haber YorumlarıMülayim sert:

Bu kara günler geçecek elbet hurafeci gerici zihniyet ergeç tarih olacak

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Almanya kurban bayramını kutlarsa bizde noeli kutlarız!

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Haber Yorumlarıbilen bilir:

Madem Yılbaşı günü neden heryer tatil

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Haber YorumlarıEr San:

Sen İsa'nın doğum gününü takvim başlangıcın kabul et. 2024 yılı bitip 2025 yılı geliyor , yeni yılda yeni umutlar, yeni hayaller kurup sevinelim diyenlere yassahh hemşerim de. Taliban yeni çıkardığı kanunla , mazeretsiz olarak camiye gelmeyenin katlinin vacip olduğunu söyledi. Gidişat o yöne .

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıMurat Umur:

Hadi oradan

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Şeriatçı gerici yoboz yönetimden ne beklenir..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme27
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