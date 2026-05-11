MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kılınç, Trabzon'da öğrenci projelerini inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kılınç, 28 Şubat İlkokulunda kurulan stantları gezerek, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hayata geçirilen projeleri inceledi.

Projeleri değerlendiren Kılınç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böylesine özgüvenli, bilimsel metotlarla çalışmak gelecek adına ümitlerimizi artırıyor. Bu yavrularımız on yıl sonraların çalışmalarına imza atmışlar." dedi.

Kılınç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının kendine güvenen, geleceğin sorunlarına odaklanan, çözüm üreten aktif öğrenci yetiştirmek olduğuna değinerek, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kılınç'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal eşlik etti.