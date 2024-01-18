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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin

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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıyla yarın başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi. Ev ödevi yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen Bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun şekilde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

BAKAN TEKİN'İN İMZASIYLA 81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı gönderildi. Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca işbirliği içerisinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının, öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.

"ÖĞRENCİYİ TEK BİR ALANA YÖNLENDİREN ÖDEVLER VERİLMEYECEK"

Yazıda, bu bağlamda kazanımların ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinden ev ödevleri veya sosyal etkinlikler yoluyla öğrencilere kazandırılmasının önemi vurgulanarak, yarıyıl tatiline ilişkin şunlar kaydedildi; "Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, düşünme becerilerine, kişilik gelişimlerine ve derse etkin katılımlarına olanak sağladığı bilinmekle birlikte yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi, ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgisine yönelik faaliyetlere dahil olmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirerek yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır." Bakanlığın yazısında, karnelerin, çocukların gelişimini takip etmenin yanında hangi alanlarda güçlü veya desteğe ihtiyacının olduğunu anlamak için kullanabilecek bir araç olarak görülmesi gerektiği de hatırlatıldı.

MASAL VE ŞARKI DİNLEYİP OYUN OYNAYACAKLAR

Öte yandan MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın illere gönderdiği yazı doğrultusunda, yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pek çok etkinliğin gün gün yer aldığı "Ailemle Oynuyorum, Okuyorum Yarıyıl Tatil Kitabım" hazırlandı. Tatil kitabında, çocukların dil öğrenimi başta olmak üzere düşünme becerileri ve yeteneklerinin gelişiminde oyun yoluyla öğrenmelerine vurgu yapıldı ve her güne bir oyun önerisi hazırlandı. Bu kapsamda kitapta, öğrencilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebilmeleri için yarıyıl tatili sürecinde her gün için ayrı planlanan "oyun", "hikaye", "masal", "şiir", "atasözü", "bilmece", "bulmaca", "tekerleme" ve "fıkra" gibi başlıklarda farklı etkinliklere yer verildi. Etkileşimli dijital kitapta, seslendirilmiş masallar ile masal şarkılarını da dinlemeye olanak sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

TT:

Ev ödevini komple kaldırmak gerekiyor... Çocukları ve aileleri gereksiz strese sokuyorlar... Bırakında çocuklar okul harici sanatla, sporla ilgilensin, parka, bahçeye gitsin, çocukluğunu yaşasın...şuan ki sistem insanları psikolojik olarak bozuyor...

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Muck 07:

Zaten ödev yaptıkları yok test çözdükleri yok günün her saati oyunda oynaşta masalda hikayede Milli eğitim biraz da değerler eğitimine yön versin 1 dönem son haftası öğretmenler çocuklara test çözdürse hikayeler anlatsa iyi değil mi ders olmayacak dedi bütün öğrenciler yağmurda bahçede

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Kenan Kart:

zaten ev ödevi yapan çocukda yok artık

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oturan:

ev ödevi olmadan bu çocuklar ne yapacak saldım çayıramı olacak. ev ödevi kesinlikle verilmelidir. bu kitap okuma olur kompozisyo olur vb vb.

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