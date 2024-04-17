Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimde Harita Kullanımını Güçlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üretilen ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde yer alan haritalar, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üretilen ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde yer alan haritalar, EBA'da öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

"EĞİTİM SÜRECİNİ DESTEKLEMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK"

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğrencilerin coğrafi ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak, eğitimde harita kullanımını güçlendirmek amacıyla milli menfaatlere uygun, bilimsel ilkelere dayalı ve işlevsel bir şekilde üretilen ders kitapları ve eğitim materyallerinde kullanılacak olan haritalar, EBA platformu üzerinden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Geçmişten günümüze kıta ve dünya haritalarında doğru ve eksiksiz bilgilerin kullanılması ve dezenformasyonun önlenmesini hedefleyen haritalar, EBA platformu üzerinden öğrencilerin ve öğretmenlerin erişimine sunuluyor. Ayrıca sunulan bu imkanla öğrencilerin haritaları derslerde daha etkili bir şekilde kullanmaları ve öğretmenlerin eğitim sürecini desteklemesine de olanak sağlayacak" denildi.