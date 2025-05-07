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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Adayını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Adayını Duyurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adayların listesini açıkladı. Sözlü sınavların yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek. Bakan Yusuf Tekin, yeni öğretmen adaylarına başarı diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adayların açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak.

Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlamıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihi daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla, sonuçların ilanından sonra gerçekleştirilecek.

"Yeni yol arkadaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"15 bin sözleşmeli öğretmen atamamız kapsamında, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmen adaylarımızın listesi yayımlandı. Bu kutsal mesleğe adım atmaya hazırlanan tüm adaylarımızın heyecanını yürekten paylaşıyor, her birine başarılar diliyorum. Sözlü sınavlara ilişkin yer ve tarih bilgileri en kısa sürede duyurulacak, tercih ve atama süreci ise sınavların tamamlanmasının ardından ilan edilecektir. Maarif ailemizi daha da güçlendirecek olan yeni yol arkadaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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