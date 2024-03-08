Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu izledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı oyun, Erzurum'da ikinci kez sahnelendi.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği tek perdelik oyunda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmaları anlatılıyor.

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sahnelen oyunun ardından yaptığı konuşmada, oyuncuların oyunculuğun ötesinde dostları olduğunu söyledi.

Yarım kalan bir oyunu tamamladıklarını ifade eden Tekin, "Arkamdaki arkadaşlar aynı zamanda benim dostlarım. Oyunculuğun ötesinde ben hepsine dost olarak teşekkür ediyorum. 4 sene önce konuşup yarım kalınca insan demoralize olur, morali bozulur. O moral bozukluğundan sonra bir daha yola çıkmak zordur. Ben onlara 'tekrar yola çıkalım' dediğimde beni kırmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyuncuların zaman ayırıp bu konuya yoğunlaştığını anlatan Tekin, "Hiç bıkmadan, usanmadan kendi özel işleri, oyunları, dizileri var. Kendilerine 'şuraya gideceksiniz, şuralarda uygun salonlarımız var, takvimler uygun' dedik hiçbir zaman 'hayır' demediler. Onun için de teşekkür ediyorum. Bütün salondaki misafirlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan yerel yöneticilerimiz, mülki idari amirlerimize ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, konuşmasının ardından kendisine verilen çiçeği, sahnedeki kadın tiyatro sanatçısına takdim etti.

Bakan Tekin, daha sonra oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, sanatçının doğum gününü kutladı.