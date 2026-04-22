Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Mesajı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle işaret ettiğimiz ve müfredatın odağına yerleştirdiğimiz 'iyi insan' idealinin tahkimi için son derece kararlıyız. Bu ideal ahlaklı ve erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru ve güzel olanı yapmayı içselleştirmiş, adalet, merhamet ve sorumluluk bilinciyle hem kendine hem çevresine hem de tüm insanlığa karşı duyarlı bir neslin inşasıdır. İşte bu nesli yetiştirmek bizim asli meselemizdir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sorumluluk bilinciyle idrak edildiğini belirtti.

Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"14 Nisan'da Şanlıurfa'da ve 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okullarımızda yaşanan menfur silahlı saldırılar, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve fedakar öğretmenimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun; çocuklarımızın güvenliği için gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir risk unsuru göz ardı edilmeyecektir. Bu acı hadiseler, eğitim ortamlarının güvenliğine dair sorumluluğumuzu her yönüyle yeniden değerlendirme ve daha güçlü tedbirler alma kararlılığımızı pekiştirmiştir. Bilimin rehberliğinde, sağduyuyla ve kararlılıkla hareket ederek, evlatlarımız için daha güvenli eğitim ortamları tesis etmeyi en öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz."

Bu süreç, evlatlarımızın dünyasına daha yakından bakmayı zaruri kılmaktadır. Bencilliği ve şiddeti büyüten her türlü sosyal, psikolojik ve dijital zemini dönüştürerek devlet ve millet el ele, şefkat ve güven iklimini kuvvetlendirmek istiyoruz. Nitekim bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle işaret ettiğimiz ve müfredatın odağına yerleştirdiğimiz 'iyi insan' idealinin tahkimi için son derece kararlıyız. Bu ideal, ahlaklı ve erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru ve güzel olanı yapmayı içselleştirmiş, adalet, merhamet ve sorumluluk bilinciyle hem kendine hem çevresine hem de tüm insanlığa karşı duyarlı bir neslin inşasıdır. İşte bu nesli yetiştirmek bizim asli meselemizdir. Bunu yaparken çocuklarımızın kalbine ulaşmayı, onları dikkatle dinlemeyi, ihtiyaçlarını doğru okumayı ve her birine temas eden bir eğitim anlayışını güçlendirmeyi esas alıyoruz. El ele, gönül gönüle ve bilimin rehberliğinde çocuklarımızın karşı karşıya olduğu her türlü zorluğu birlikte aşacak; kendilerini güvende, değerli ve ait hissettikleri bir dünya inşa etmek için kararlılıkla çalışacağız."

"Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda düşünen bireyler yetiştirme kararlılığımızı aynı istikametle sürdürüyoruz"

23 Nisan günü için "milletimizin istiklal mücadelesini anlamla taçlandırdığı, egemenlik bilincini çocuklarımıza emanet ettiği ve dünya çocukları arasında dostluk ve kardeşlik köprülerinin kurulduğu müstesna bir gündür" diyen Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir' sözü, milletimizin köklü istiklal davasının ve kendi kaderine sahip çıkma iradesinin en berrak ifadesidir. Yüce Meclis'in açılışıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu hakikati tarihe güçlü bir şekilde nakşedilmiş, derin bir medeniyet birikiminden beslenen bu irade, Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekliliği olan bir diriliş ufkuna dönüşmüştür. Dünyanın hızla değiştiği bir çağda çocuklarımızın kendi kimliğini taşıyan, başkasını anlayabilen ve ortak değerler etrafında buluşabilen bireyler olarak yetişmesi, hayati bir sorumluluk taşımaktadır. Güçlü bir gelecek, değer gördüğünü bilen, sorumluluk alan ve insanlığa iyilikle dokunan nesillerin omuzlarında yükselecektir."

Zamanın ruhunu okuyabilen, dünyaya söyleyecek sözü olan, milli şuur ve evrensel sorumluluk bilinci taşıyan nesiller yetiştirmek başlıca vazifemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda düşünen, üreten, merhametiyle derinleşen, emeğiyle değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı aynı istikametle sürdürüyoruz. Nitekim bu anlayış doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasını, eğitim süreçlerimizin merkezinde yer alan yön verici bir anlayış olarak hayata geçiriyoruz. Nisan ayı boyunca 81 ilimizde öğrencilerimizin aktif katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle milli egemenlik bilincini güçlendiren, değerlerimizi görünür kılan ve çocuklarımızın söz aldığı, ürettiği ve deneyimlediği bir eğitim iklimi oluşturmayı hedefliyoruz. Ailelerin gönüllü katılımıyla zenginleşen bu süreçte çocuklarımızın hak temelli bir bakışla kendilerini ifade edebildiği, aidiyet duygusunu güçlendirdiği ve milli, manevi değerlerimizi hayatın içinde tecrübe ettiği bir ortak öğrenme zemini tesis ediyoruz."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Mesajının devamında çocuklara seslenen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Sizler bugünün umudu ve yarının en güçlü teminatısınız. Unutmayın, yalnız değilsiniz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bilmenizi isteriz ki sizlerin yanındayız. Bu ülkenin yarınları, sizin yüreğinizde taşıdığınız umutla, kudretle, iyilikle şekillenecek. Okullarınızda kendinizi emniyet içinde hissetmeniz, arkadaşlarınızla birlikte yarınlara güvenle bakmanız için gereken her adım, büyük bir titizlikle atılmaktadır. Sizler bu ülkenin en kıymetli emanetisiniz. 23 Nisan'ın bizlere hatırlattığı en derin anlam da budur. Bu ülkenin geleceği sizlerin kalbinde, hayallerinde ve umutlarında şekillenir. Sizden isteğimiz; çalışmaktan, üretmekten, hayal kurmaktan vazgeçmemeniz, bize güvenmeniz ve iyiliği çoğaltmanızdır. Bu ülkenin her köşesinde sizin için atan bir yürek, sizin için sorumluluk taşıyan bir irade vardır, müsterih olun. Zamanımızı, emeğimizi ve bütün imkanlarımızı sizlerin daha güvenli, daha huzurlu ve daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için seferber ediyoruz."

Aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulundaki menfur saldırıda hayatını kaybeden sekiz evladımıza ve onları korumak için kendini siper eden kıymetli Ayla Öğretmen'imize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların hatırası, bu milletin kalbinde daima yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

Kaynak: ANKA