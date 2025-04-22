Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Mesajı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajına "Aziz milletimiz, sevgili çocuklar, kıymetli eğitim camiası" ifadeleriyle başlayan Bakan Tekin, 23 Nisan'ın milletin hür iradesiyle tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü olduğunu belirtti.

23 Nisan'da dünyada eşi benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, büyük bir coşku ve gururla idrak edildiğini ifade eden Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yarının büyükleri' olarak gördüğü çocuklara duyduğu güvenle bizlere bıraktığı zarif bir mirastır. Yalnızca bir siyasi zaferin değil; aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz inancın, çocuklara emanet edilen tertemiz bir yarının simgesidir.

"Her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz"

Sevgili çocuklar, sizler kalplerinizdeki iyilikle, gözlerinizdeki ışıkla ve düşlerinizdeki renklerle bu güzel ülkenin en kıymetli emanetçilerisiniz. Sizler için inşa ettiğimiz her okul, sadece dört duvardan ibaret değildir. Orası hayallerinizi büyüteceğiniz, tevarüs ettiğimiz değerlerimizle ve bilgiyle kanatlanacağınız bir yuvadır. Bu yuvada her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz. Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı iyilikte ve adalette yarışmanızı; bilimi rehber, vicdanı pusula edinmenizi diliyoruz. Bilin ki bizler, sizin daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için gece gündüz çalışıyor, mutluluğunuz ve başarınız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bu toprakların yarınları sizlerin kalbinde yeşerecek, ayak izlerinizde şekillenecek.

"Sizleri sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmak bizim en büyük vazifemizdir"

Sizler çalışkan, merhametli, adaletli, vatanını ve milletini seven bireyler olarak büyüdüğünüzde, ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve soru sormaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü siz ne kadar güçlü, donanımlı ve iyi insanlar olursanız Türkiye'miz de o kadar güçlü ve güzel bir ülke olacak. Bir milletin istikbali yalnızca yollarla, teknolojiyle, sanayiyle değil; aynı zamanda o milletin çocuklarının kalbinde yeşeren merhametle, adaletle, hakkaniyetle kurulur. Sizleri sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmak bizim en büyük vazifemizdir.

"Anlıyorum ki bu ülkenin geleceği, emin ellerdedir"

Unutmayın sevgili çocuklar! Sizler aynı zamanda ulusal egemenliğimizin güvencesi, demokrasimizin yarınlarısınız. Siz büyüdükçe adaletin, özgürlüğün, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün kök saldığı ülkemiz daha da güçlenecek. Barış içinde, eşitlik temelinde bir dünya hayali, sizin vicdanlarınızda filizlenecek. Her biriniz, farklılıkların zenginlik sayıldığı bir toplumu yaşatacak, hakkın ve adaletin sesi olacaksınız. Köklü medeniyetimizde çocuk tertemiz bir emanet, Allah'ın bir nimeti, geleceğin teminatıdır. Biz bu inançla, sizleri sadece bugünün bireyleri değil; yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, adaletin ve hakkaniyetin temsilcileri kabul ediyoruz. Sizlere baktığımda ülkemizi emanet edeceğimiz sağlam kalpler, açık zihinler görüyorum. Gözünüzdeki ışıltıdan, sesinizdeki heyecandan ve oyunlarınızdaki ciddiyetten anlıyorum ki bu ülkenin geleceği, emin ellerdedir."

"Özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır"

Bakan Tekin, çouklara duyulan güvenin, ailelerin ve öğretmenlerin emeğiyle anlam bulduğunu belirterek, çocukların hayata güvenle bakabilmesinin, ancak sevgi dolu ailelerde büyümeleri ve şefkatle donanmış sınıflarda eğitilmeleriyle mümkün olduğunu vurguladı.

Tekin, şunları kaydetti:

"Hep birlikte çocuklarımız için umutla, inançla ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız, kökleri bu toprakların mayasında, gövdesi kadim medeniyetimizin ahlakında, dalları ise çağın bilgisiyle yeşeren birer çınardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan, yalnızca iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek beklentisi değil, onlara sunacağımız asıl miras kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini bilmeleridir. Bu sebeple bizler, eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır.

Bu özel günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız kutlu, yarınlarınız aydınlık olsun."