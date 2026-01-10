Milli Eğitim Bakanı Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması
Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, basın mensuplarının kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir bilgilendirilmesine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için emek veren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum."
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel