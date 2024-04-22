Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları ağırladı. Bakan Tekin, çocuklara Türkiye'ye ziyaretleri için teşekkürlerini belirterek, 23 Nisan'ın önemini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları kabul etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye gelen 30 çocukla Milli Eğitim Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Tekin, çocuklara Türkiye'ye ziyaretleri için teşekkürlerini belirterek, 23 Nisan'ın önemini anlattı. 23 Nisan'ın özel bir gün olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz biz. Devletimizin sıkıntıya düştüğü bir durumda, bir dönemde ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatılmış olması, bu mücadeleyi yürüten Mustafa Kemal Atatürk'ün devletin devamı ve bekası açısından yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra bu mücadelenin gelecek kuşaklara aksedilmesi, yeni nesillerin aynı bilinçle hareket edilmesi açısından bugünü tüm Türk çocuklarının bayramı olarak ilan etmiş olması bizim için çok önemli" dedi.

"Gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip"

Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine vurgu yapan Bakan Tekin, "Mustafa Kemal Atatürk şunu demiş oluyor; 'Bir daha böyle bir şey bu milletin başına gelirse biz kendimizi bu şuurla yetişmiş Türk çocuklarına emanet ediyoruz.' Bu bizim açımızdan çok kritik nokta. Her şeyimizi emanet edecek bir kuşak yetiştirme sorumluluğu var bizim açımızdan. Türk çocukları açısından da sırtlarında ağır bir sorumluluk taşımış olacaklar. Bu ülkenin bir daha bağımsızlık gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında ne yapması gerektiğini öğrenecek o şuurla yetişecek. Biz bu açıdan 23 Nisan gününü çok önemsiyoruz. Hem ulusal kurtuluş mücadelesini yürütecek olan milletin egemenliğini, milletin hakimiyetini bünyesinde taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün, hem de gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasından sonra Kırgızistan'dan gelen çocuklardan Suimenkul Jıldızbekova ve Ayana Amanturova yöresel çalgıları olan Kılkomuz, Azerbaycan'dan gelen Hüseyin Aliyev isimli çocuk ise tar çalarak müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan Türkiye Çocuk Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe puanı kaç oldu 22 Nisan 2024? Muslera milli takımı bıraktı mı 2024? Sevgiliye 23 Nisan mesajları! Flörte, Erkek/Kız arkadaşa 23 Nisan kutlama mesajları! 23 Nisan sözleri! En anlamlı 23 Nisan sözleri! 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili mesajlar! 23 Nisan mesajları! 23 Nisan Mesajları, Sözleri ve Şiirleri 2024 23 NİSAN ŞİİRLERİ: En güzel, uzun, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! 23 Nisan şiir ve sözleri! Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivasspor - FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ?? 23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title