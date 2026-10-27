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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Suudi mevkidaşıyla eğitim iş birliği mutabakatı imzaladı

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Suudi mevkidaşıyla eğitim iş birliği mutabakatı imzaladı
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı El-Benyan ve heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmede ortak projeler, öğrenci ve öğretmen hareketliliği ele alındı ve Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Tekin, zaptın ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf bin Abdullah El-Benyan ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ortak projeler, öğrenci ve öğretmen hareketliliği ile sürdürülebilir eğitim programları ele alınırken, iki ülke arasında Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf bin Abdullah El-Benyan ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ortak projeler, öğrenci ve öğretmen hareketliliği ile sürdürülebilir programlar değerlendirildi.

EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI İMZALANDI

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tekin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, "İlişkilerimizin, bugün imza altına aldığımız Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı ile daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı El-Benyan ve heyetine katkılarından dolayı teşekkür ederek iş birliğinin öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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