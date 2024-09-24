Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz politikaların karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare etmeyi, onların önerileri doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeyi ve bu kültürle hareket etmeyi çok önemsiyoruz." dedi.

Tekin, kentteki temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Tekin, kendisini en rahat hissettiği yerin, eğitimcilerle buluştuğu yerler olduğunu söyledi.

Gerek bu tür buluşmalarda gerekse okul ziyaretlerinde binlerce öğretmenle bir araya geldiklerini anlatan Tekin, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz politikaların karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare etmeyi, onların önerileri doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeyi ve bu kültürle hareket etmeyi çok önemsiyoruz." dedi.

Öğretmenler de tek tek söz alarak eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini aktardı, kendilerine bu imkanı sağlayan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, programın sonunda öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehit ailelerine ziyaret

Bakan Tekin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz'da bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın Adapazarı ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti.

Tekin'e teşekkür eden şehidin babası Mehmet Talay, "Devletimiz her zaman yanımızda, devletimizin desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Aileye sabır ve başsağlığı dileyen Bakan Tekin, daha sonra 18 Eylül'de Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Akyazı ilçesindeki babaevine gitti.

Çangır ailesine taziyelerini ileten Tekin, her zaman onların yanlarında olduklarını belirterek, sabır diledi.

Bakan Tekin, her iki şehidin ailesine de Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.