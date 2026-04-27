Bakan Tekin: Mesleki eğitim modelimiz dünyaya örnek oluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de kendine özgü değişik bir modelin uygulamaya girdiğini ve bunun kamuoyu tarafından ciddi şekilde beğenilmeye başlandığını belirterek, "Mesleki eğitim alan çocuklarımızın hem saha becerileri hem de akademik eğitimleri paralel bir biçimde yürümüş oluyor. Birçok ülke, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini transfer etmek üzere bizimle irtibata geçiyor." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim diplomasisini ve OECD ile ilişkileri çok önemsediklerini, OECD'nin raporlarının ve tavsiyelerinin kendileri için her zaman referans kaynağı olduğunu aktaran Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptıkları düzenlemeyle müfredatı beceri odaklı formata kavuşturduklarını ifade etti.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin eğitim öğretimde fiziki altyapıyla ilgili eksikliklerine dikkati çektiğini hatırlatarak, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, bu sayılar çok yüksekti. Aradan geçen 20 yılı aşkın süre içinde derslik sayısını 300 binlerden 750 binlere çıkardık. Öğretmen sayısını 500 binlerden 1 milyon 200 binlere çıkardık. Okullarımızın tamamında, 650 bin dersliğimizin tamamında şu anda etkileşimli tahtalar var, dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından birine erişim imkanı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıkta 2013'ten itibaren 5,5 yıl müsteşarlık yaptığını anımsatan Tekin, bu süre içinde altyapıya dönük çalışmalara ilave olarak beceri odaklı bir programa geçilmesi için çok ciddi çaba sarf ettiklerini ve geçen yıl bunu temin ettiklerini kaydetti.

Bakan Tekin, finansal okuryazarlık konusunun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki 9 okuryazarlık başlığından biri olduğuna işaret ederek, bütün okullarda finansal okuryazarlıkla ilgili süreçlerin başlatıldığını, bu konunun şu anda odak noktalarından biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de, kendine özgü değişik bir model uygulamaya girdi"

Mesleki eğitimle ilgili çalışmalara da değinen Tekin, ülkelerin milli gelirleri ile mesleki ve teknik eğitimde verilen beceri odaklı eğitim arasındaki korelasyonunu çok yakından takip etiklerini söyledi.

Tekin, 2013'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimi hem nicel göstergeler itibarıyla tercih edilen bir alan haline dönüştürmeye çalıştıklarını hem de Türkiye'nin bürokratik yapısı içerisinde bu alana yönelik önemli teşvikler uygulamaya başladıklarını aktardı.

Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bunları yaparken de işbaşı eğitimlerine, yani çocuklarımızın işletmelerde mesleki alanla ilgili beceri eğitimlerine odaklandık. Şu an Türkiye'de, kendine özgü değişik bir model uygulamaya girmiş oldu ve bu kamuoyu tarafından da ciddi şekilde beğenilmeye başlandı. Mesleki eğitim alan çocuklarımızın hem saha becerileri hem de akademik eğitimleri paralel bir biçimde yürümüş oluyor. Birçok ülke Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini transfer etmek üzere bizimle irtibata geçiyor. Biz de bu konuda çok işbirliğine açık bir tutum sergiliyoruz."

Mesleki ve teknik eğitimin başlangıçta sağlıklı verilmesinin ve hayat boyu devam ettirilmesinin çok kritik bir yaklaşım olduğunun altını çizen Tekin, "Biz mesleki teknik eğitimin hem zorunlu eğitim çağında verilmesi için çaba sarf ediyoruz hem de yaşam boyu öğrenme kapsamındaki modüllerimizi güncel gelişmelere göre daha çekici ve daha cazip hale getirmek üzere çok devasa bir yükün altına girdik." ifadelerine yer verdi.

Tekin, mesleki eğitimin çekici hale getirilmesi konusunun küresel bir problem olduğunu belirterek, bu konuda OECD gibi güçlü yapılarla birlikte çalışmanın tüm ülkelere güç vereceğini dile getirdi.

"Türkiye'nin bir süredir olumlu bir yörüngede olduğunu görmek çok güzel"

OECD Genel Sekreteri Cormann da örgütün Türkiye ile olan etkileşimine büyük değer verdiğini, özellikle eğitim politikası alanında bu ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Cormann, "PISA sonuçlarının bize söylediği şey, son on yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Eğitimin, verimliliği artırmanın ve dolayısıyla gelirleri ve yaşam standartlarını iyileştirmenin en iyi yollarından biri olduğuna dikkati çeken Cormann, "Ancak bu, olumlu değişimin etkisini göstermesinin uzun zaman aldığı bir politika alanıdır. Fakat Türkiye'nin bir süredir olumlu bir yörüngede olduğunu görmek çok güzel." açıklamasında bulundu.

"İşbirliğimizi genişletmek için harika bir alan olacak"

Görüşmeye katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ise eğitim alanındaki başarılarından dolayı Bakan Tekin'i kutladı.

Finansal okuryazarlık konusuna özel bir önem verdiklerini anlatan Schleicher, gençlerin matematiksel bilgilerini finansal bir bağlamda ne kadar iyi uygulayabildiklerini değerlendirmek açısından bunun önem taşıdığını söyledi. Schleicher, bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD arasındaki işbirliklerinin iyi bir uzantısı olacağını ifade etti.

Bugün "Küresel Mesleki ve Teknik Eğitim" girişimini başlatacaklarını kaydeden Schleicher, "Ülkeleri mesleki eğitim etrafında bir araya getirdiğimiz, küresel standartlar oluşturduğumuz, sistemleri birbirleriyle daha uyumlu hale getirdiğimiz ve ortak bir dil yarattığımız bir girişim. Türkiye'nin bu alana yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, bunun işbirliğimizi genişletmek için harika bir alan olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Görüşmeye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve bakanlık bürokratları da katıldı.