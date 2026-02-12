Haberler

Bakan Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim alanında işbirliği görüşmeleri yaptı. Tekin, iki ülke arasındaki güçlü bağların önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlığımızda bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki işbirliği çalışmalarına dair istişarelerde bulunduk. Sahip olduğumuz güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel mirasımız ve gönül birliğimizle KKTC ile eğitim alanındaki işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, görüşmelerimizin yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."




