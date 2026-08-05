LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, merkezi sınav yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Sonuçların evlatlarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Maarif ailesi olarak, öğrencilerimizi hayallerini gerçekleştirme yolunda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA