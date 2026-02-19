Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "'laikliği Birlikte Savunuyoruz' Başlıklı Metne Dava Açacağım"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan 168 kişinin 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' metnine tepki göstererek, yargı süreci başlatacağını açıkladı. Tekin, genelgenin içeriğinde dini unsur olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ramazan etkinlikleri genelgesine karşı sanatçı, akademisyen ve gazetecilerden oluşan 168 kişinin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, imzacılar hakkında yargı süreci başlatacağını açıkladı, metnin "kötü niyetli" ve "ideolojik olduğunu" savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'in okullarda ramazan ayına yönelik etkinlikleri kapsayan genelgesine karşı aralarında sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu 168 ismin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine ilişkin TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" programında açıklamalarda bulundu.Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz başlıklı metne dava açacağını" söyledi.

Tekin, "Gönderdiğimiz genelgenin neresinde bu var? Örnek etkinliklerin içinde böyle bir şey yok. Yazının sonunda şunu söylüyoruz: Bu etkinlikler gönüllülük esasına göre yapılacak. Bahsettikleri tarzda 'not verilecekmiş, fotoğraf çekilecekmiş' benzeri uygulamaların hiçbirisi yok, ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık 'laikliği savunuyoruz' bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı süreci başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

"Genelgenin içeriğinde dini hiçbir unsur bulunmadığını, amacın kültürel mirası korumak olduğunu" iddia eden Tekin, eleştirilerin ideolojik olduğunu savundu. Tekin, "Bu bana 28 şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım. Bunların gözünde noel, cadılar bayramı kutlamak laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımızın devamı ramazan etkinlikler konusunda nedense laiklik akıllarına geliyor. Bu genelgenin içinde dini hiçbir şey yok" diye konuştu."

Kaynak: ANKA
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret