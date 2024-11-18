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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den COP29'da Gelecek Nesillere Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den COP29'da Gelecek Nesillere Vurgusu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'de düzenlenen COP29'da çocukların ve torunların çevre üzerindeki haklarına dikkat çekti. Bakan, dünyayı sağlıklı bırakmanın önemini vurguladı.

- Milli Eğitim Bakanı Tekin COP29'da

Tekin: "Dünyada şu an kullandığımız çevre ve imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkı olduğunu bilmeliyiz"

BAKÜ - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim bu dünyada şu an kullandığımız çevre ve imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkı olduğunu bilerek davranmak durumundayız" dedi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarına başladı. Bakan Tekin, COP29'un düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda kurulan, İletişim Başkanlığı'nın ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin stantlarını ziyaret etti, görevlilerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

"Azerbaycan'ın başarısını görünce gerçekten gurur duydum"

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in davetlisi olarak Bakü'ye geldiklerini belirten Bakan Tekin, "Kendisiyle bir toplantı yaptık, küçük bir görüşme yaptık. Birazdan da toplantılarımıza geçeceğiz. Bu kadar büyük bir organizasyonun kardeş ülkemiz Azerbaycan'da yapılması ve Azerbaycan'ın bunu olağanüstü başarılı bir şekilde icra etmesinden dolayı mutluyum. Organizasyonun büyüklüğünü ve Azerbaycan'ın başarısını görünce gerçekten gurur duydum. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Bakan Tekin organizasyonla ilgili de şunları kaydetti: "Bu dünya hepimizin, bu dünyanı kullanmak konusunda, gelecek kuşaklara aksettirmek konusunda, elimizdeki mirası sağlıklı bırakabilmek konusunda hepimiz temkinli davranmak durumundayız. Bizim bu dünyada şu an kullandığımız çevre ve imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkı olduğunu bilerek davranmak durumundayız. Bu konferans buna dikkat çekmek isteyen bir konferans. İnşallah sağlıklı bir şekilde buna dikkat çekilir. Hep beraber dünyada barışı, hürriyeti, doğayı kullanmak konusundaki hassasiyeti hep beraber geliştirmiş oluruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
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