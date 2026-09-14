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Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Tekin, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Tekin'e, yeni eğitim öğretim yılı, "güvenli okul" çalışmaları ve bu konuda alınan tedbirler, PISA 2025 sonuçları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Milli Eğitim Akademisi ve öğretmen istihdamı, ara tatil uygulaması, 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ilişkin çalışmalar, özel okul ücretleri ve eğitim gündemindeki diğer konularda sorular yöneltilecek.

Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, ayrıca X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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