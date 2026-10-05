Milli Eğitim Bakanı Tekin, 5 Ekim Öğretmenler Günü'nü NSosyal'den kutladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 5 Ekim Öğretmenler Günü'nü NSosyal'den kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Tekin, paylaşımında bilgiyi sevgiyle, sabrı emekle harmanlayıp evlatları yarınlara hazırlayan öğretmenleri kutladı ve 'İyi ki varsın, öğretmenim.' ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.
NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tekin, "Bilgiyi sevgiyle, sabrı emekle harmanlayıp evlatlarımızı yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsın, öğretmenim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA