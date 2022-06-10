Bursa'da okulda dansöz olayının ardından flaş gelişmeyi Bakan Özer duyurdu - Haberler

Bursa'da okulda dansöz olayının ardından flaş gelişmeyi Bakan Özer duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Resmi Gazete'de dün yayınlanan yeni düzenlemeye göre Okul Aile Birlikleri tüm sosyal etkinliklerle ilgili okul müdürünün izni ve denetimine tabi olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiç bir etkinliğe izin vermeyeceğiz"

BURSA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de dün yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiç bir etkinliğe izin vermeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temas ve açılışlar için Bursa'ya geldi. Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Bursa'ya eğitim alanında 1,7 milyar liralık yeni yatırım müjdesi verdi.

Bursa'da devam eden 510 milyon liralık eğitim yatırımı olduğunu hatırlatan Bakan Özer, " Bursa'da devam eden yatırım miktarı 510 milyon lira civarında. Yeni okul yapımı, güçlendirme, büyük onarımlar olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar liralık yeni ilave koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyara çıkartmış bulunuyoruz. Burada en büyük öncelik yatırımı 64 tane bağımsız ana okulu ile okul öncesi eğitime veriyoruz. Oranları arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye genelnide 3 bin yeni anaokulu 40 bin sınıf yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün Bursa'ya 64 bağımsız anaokulunu kazandırmanın adımını atıyoruz. Yeni ilave ilkokul ve ortaokulları sistemin içine dahil edeceğiz. 10 ilkokul 15 ortaokul ve liseyi kazandıracağız. 510 milyonluk yatırımı 2.2 milyara çıkartmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bursa hızlı şekilde ihtiyaçlarını karşılayıp altyapı ile eksiği olmayan, uluslar arası başarılarıyla gündeme gelen Bursa için her türlü çabayla ekibimizin yanında yer alacağız. Desteği olan Bursa Valimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ak Parti İl Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bursa çok iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra çok daha güzel hikayelerle gündemde olacaktır" dedi.

Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen etkinlikte dansöz oynatıldığının hatırlatılması üzerine Bakan Özer şunları söyledi: "Önce imam hatip okulunda yapıldığına dair bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Okul aile birlikleri sosyal etkinlik düzenlediği zaman okul müdüründen izin almadan yapabiliyordu. Geniş çerçeve içinde düzenlemeleri yapabiliyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan dünkü değişiklikle okul aile birliklerinin tüm sosyal etkinlikleri müdürden izinli ve denetime tabi olacak. Kritik olan konu; ülkemizin milli maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."