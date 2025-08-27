Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Maziden Atiye Şırnak" programına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Maziden Atiye Şırnak" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maziden Atiye" programı kapsamında Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yılmaz, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada hep tarih yazan bir devlet olarak varlığını koruduğunu, bu devletin mazlumların sığınağı olduğunu, zalimlerin her zaman karşısında durduğunu söyledi.

"Asırlardır ecdadımız güzel izlerle bize tarihi ve kültürel alanda büyük miraslar bırakmış." ifadesini kullanan Yılmaz, bu tarihi ve kültürel mirası devam ettirmenin görevleri olduğunu belirtti.

"Maziden Atiye" programıyla takdir ve teşekkür alan, puan ortalaması 85 ve üstü olan öğrencilerin Türkiye'nin farklı illerinde kampa katıldığını bildiren Yılmaz, öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunarak, onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Şırnak Valisi Birol Ekici de öğrencilerin önünde güzellikle dolu uzun bir eğitim dönemi olduğunu dile getirerek, "Bu uzun ve ince yolu güzelliklerle, hazinelerle doldurarak geçirmeniz ve ülkemizin hak ettiği değeri kazanabilmesi için var gücünüzle çalışmanızı istiyorum. Şu an bu odadaki takdirnameli öğrenciler gelecekte şehrimizi, ülkemizi, milletimizi yönetecek." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra programa Şırnak ve Hakkari'den katılan toplam 72 öğrenci ve 9 rehber öğretmen, ilçedeki Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, Cizre Kalesi ve Dengbej Evi'ni gezdi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
