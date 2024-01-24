Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: "Mesleki eğitimde olmamız gereken yerde değiliz"

ORDU - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, mesleki öğretimi mesele haline getirenlerin kendi çocuklarında mesleki eğitimi tercih etmediğine dikkat çekerek, "Mesleki eğitimde bir yere geldik ama olmamız gereken yerde hala değiliz" dedi.

Ordu'da 'Sektörle İş Birliği Toplantısı' düzenlendi. İş dünyası ve meslek örgütleri temsilcileri ile mesleki eğitimde iş birliğine yönelik fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, sektörün insan kaynağı ihtiyaçları, meslek liseleriyle iş birliği modelleri ve istihdamın artırılması için görüş ve öneriler alındı.

"28 Şubatçı zihniyet onlar açısından çok akıllıca Türkiye'nin üretim kabiliyetini hedef almıştı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, "Mesleki eğitim mevzu olunca aslında her kesim bir cümle kuruyor. Mesleki eğitimin ehemmiyeti üzerine konuşurken kimse olumsuz bir yerden başlamıyor. Fakat gelin görün ki, mesleki eğitimi her vakit mesele haline getiren bizler, maalesef çocuklarımızı mesleki eğitim ile buluşturalım deyince kendi çocuklarımız da dahil mesleki eğitimi tercih etmiyoruz. Niye tercih etmiyoruz? Çünkü mesleki eğitim ile ilgili önemli bir algı sorunu oluştu. Maalesef üzülerek söylüyorum, Türkiye'de 28 Şubat süreci sadede imam hatip okullarını hedef almak ile kalmadı, 28 Şubatçı zihniyet onlar açısından çok akıllıca Türkiye'nin üretim kabiliyetini hedef almıştı. Yani mesleki eğitimi hedef almıştı. O günden bugüne büyük emekler sarf ediliyor. AK Parti hükümetleri düzeyinde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bakanlarımızın gayretleriyle mesleki eğitim mevzunda bir yere geldik. Ama olmamız gereken yerde hala değiliz. Bu vesile ile mesleki eğitim ile ilgili yeni bir şey yapacaksanız, ilk etapta algıyı tahmin etmeniz gerekiyor, burayı tahmin etmekle ilgili politikaları hayata geçirmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Mesleki eğitime yapılan yatırımlar

Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, mesleki eğitimin önemine değinerek, "Eğitim sistemimizde maalesef baskın bir şekilde uzun bir zamandır sınav odaklı yaklaşım, mesleki eğitimi sürekli arkaya itiyor. Bir mevzuyu sınav odaklı algılarsanız ve öğrencinin akademik başarısı üzerinden bir başarı sistematiği kurarsanız mesleki eğitim, emek, alın teri kaçınılmaz olarak arkaya itiliyor. Halbuki Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında malum büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 2 bin 200 yıllık geleneğimiz üzerinden büyüttüğümüz Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımızın da bize Türkiye Yüzyılı diye koyduğu vizyon içerisindeki mesleki eğitimin ehemmiyeti çok önemli bir hal aldı. 250 milyar dolar civarında bir ihracatı olan bir ülkenin ana taşıyıcı unsurlarından bir tanesi şüphesiz mesleki eğitime yapmış olduğu yatırımlar ve mesleki eğitimdeki vizyon ve kalkış noktalarıdır" ifadelerine yer verdi.

" Ordu'da hassas işleri, hassas mekaniği, yazılımı çok iyi becerecek genç bir insan kaynağı var"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise hassas işçilikten mekanik ve yazılıma kadar çok sayıda genç yeteneğin Ordu'da bulunduğunu belirterek, "Ordu halkının hassas işçilik ve mekanikleri el becerisi ve yetenekleri çok iyi olan bir ilimiz burası. Burada hassas işleri, hassas mekaniği, yazılımı çok iyi becerecek genç bir insan kaynağı var. Biz de bununla ilgili şirketler kurduk. Mesela elektronik sayaç yapılabiliyor. Bunun dışında tekne üretimi gibi, kompozit malzemeler, aktif karbon, fındık kabuğundan elde edilen katma değeri yüksek ürünler üretilebiliyor. Daha evvelden de silah sanayinin önemli merkezlerinden birisiydi burası. Hassas işçilik ve mekanikleri çok iyi yapabilecek kabiliyetli, çok yetenekli ustalarımız var. Bunları değerlendirerek buradan yepyeni bir kümeleşmeye gidebiliriz. Bununla ilgili olarak da ara eleman noktasında büyük bir kabiliyet var. İnsan yönetimi için muhteşem bir potansiyelimiz var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz tarafından mesleki eğitim hizmetlerine ve Ordu'da yürütülmekte olan mesleki eğitim-öğretim faaliyetleri ve projeler hakkında bir sunum yapıldı.

Toplantıda, Vali Muammer Erol, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, ilçe milli eğitim müdürleri, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, mesleki ve teknik eğitim okul müdürleri de hazır bulundu.