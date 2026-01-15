Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'nin kayınvalidesi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin vefat eden kayınvalidesi Zekiye Harputlu'nun cenazesi, Sinop'un Gerze ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden Zekiye Harputlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Gerze ilçe merkezindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, burada taziyeleri kabul etti.

Zekiye Harputlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gerze Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Harputlu'nun yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve vatandaşlar katıldı.