Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Orhan Kandemir: Güvenlik Korucularına Verilecek Yeni Statü, Terörsüz Bir Türkiye'nin En Önemli Güvencelerinden Bir Olmaya Devam...

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, "Güvenlik korucularının hangi yetkilerle görev yapacaklarına ilişkin kararlar, bölgenin önemi ve muhtemel riskler dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve konfederasyonumuzla koordineyle alınmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik korucularını dışlayan bir sürece dönüşmemelidir. Güvenlik korucularına verilecek yeni statü, terörsüz bir Türkiye'nin en önemli güvencelerinden bir olmaya devam edecektir" dedi.

TBMM Tören Salonu'nda toplanan komisyonun 11. toplantısına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinleniyor.

Komisyonda konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, güvenlik korucularının Terörsüz Türkiye sürecinden dışlanmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Güvenlik korculuğu bu toprakların kendi ihtiyaçlarından doğmuş, milli bir duruş ifadesi olarak şekillenmiştir. Yıllardır ülkemizin en zorlu coğrafyalarında en ağır şartlar altında görev yapan korucularımızın fedakarlığı ve adanmışlığı her türlü takdirin üzerindedir. Güvenlik koruculuğu sistemi 1980'li yıllardan günümüze dek aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bugün itibarıyla yaklaşık 50 bin korucumuz ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, jandarmamız ve emniyet teşkilatımız ile omuz omuza görev yapmaktadır. Güvenlik korucularımız, sadece birer güvenlik unsuru değil, aynı zamanda görev yaptıkları bölgenin coğrafi ve sosyolojik yapısına en hakim kişilerdir. Bu coğrafyanın öz evlatları olarak hem bölge halkının güvenliğini sağlamakta hem de devletimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir köprü görevi görmektedir.

Güvenlik korucularımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletimizin bekası için kendilerine verilecek her görevi aynı kararlılık ve sadakatle yerine getirmeye hazırdır. Bu güçlü irade ve koşulsuz vatan sevgisi, milletimizin en büyük güvencesidir. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ilk açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren başlangıçta oluşan tedirginlik, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve devlet yetkililerinin açıklamalarıyla yerini umutlu bir bekleyişe bırakmıştır. Bazı hususların açıklığa kavuşturulması, hem halkın hem de güvenlik korucularının endişelerini gidermeye ve güvenliğin kalıcı olarak tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Süreci baltalamaya çalışan çevrelerin yoğun propaganda faaliyetleriyle yanlış anlamalardan kaynaklı gelişmeler, güvenlik korucularını kısmen de olsa endişe içine sokmuştur.

Yörede yaşayan terörist faaliyetlere müzahir kesimler ile şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucularının terörsüz bir Türkiye geleceğine ilişkin çok kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Güvenlik korucularının hangi yetkilerle görev yapacaklarına ilişkin kararlar, bölgenin önemi ve muhtemel riskler dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve konfederasyonumuzla koordineyle alınmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik korucularını dışlayan bir sürece dönüşmemelidir. Güvenlik korucularına verilecek yeni statü, terörsüz bir Türkiye'nin en önemli güvencelerinden bir olmaya devam edecektir."