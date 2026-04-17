Haberler

Milli boksör Elif Nur Turhan kamp çalışmalarını Bayburt'ta sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli boksör Elif Nur Turhan, kemer birleştirme maçı hazırlıklarına Bayburt'ta devam ediyor.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, mayıs ayında ringe çıkacağı karşılaşma çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

Turhan, yaptığı açıklamada, hedefinin yalnızca galibiyet değil, aynı zamanda unvanlarını birleştirerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak olduğunu söyledi.

Güç ve kuvvet yükleme çalışması yaptığını belirten Turhan, "Önümüzde şu anda kemer birleştirme maçlarımız var. Bunun için Bayburt'ta kampımız devam ediyor. Mayıs ayında maçımızın olma ihtimali var. Tarihi henüz net değil. Burada güç kuvvet yükleme antrenmanlarımız en güzel şekilde devam ediyor. Buradan sonra yurtdışı kamplarımız olacak. Her şey çok olumlu ve güzel gidiyor. Bunun için Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

