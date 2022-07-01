Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer: "Koçumuz için yeniden bir meydan okuma olacak"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Buğrahan Tuncer, yeniden milli takımın başantrenörlüğüne getirilen Ergin Ataman'ın Türkiye'nin en kariyerli antrenörlerinden olduğunu belirterek, "Koçumuz için yeniden bir meydan okuma olacak." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in milli basketbolcusu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile yapacakları maçı, Ergin Ataman'ın yeniden milli takımın başına getirilmesi, lacivert-beyazlı ekibin bu sezonki performansı ve Türk basketbolunun gelişimini değerlendirdi.

Dünya Kupası elemelerinde ilk turdaki galibiyetlerin ikinci tura taşınmasının önemine değinen Buğrahan, "Çok öyle gözükmese de bizim açımızdan önemli bir maç. Üst gruba bir galibiyet daha taşımak istiyoruz. Sahamızdaki ilk maçta ilk yarı biraz zorlanmıştık ama ikinci yarı kendi oyunumuzu bulup güzel bir galibiyet elde etmiştik. Deplasmandaki maç zor olacak. Nasıl bir atmosferin bizi beklediğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Buğrahan, Anadolu Efes'te birlikte çalıştığı Ergin Ataman'ın yeniden ay-yıldızlı takımın başına getirilmesiyle ilgili, "Hoca da gayet pozitif. Zaten burada olmak istiyordu. Artık onun için de yeniden bir meydan okuma olacak. İyi bir kadromuz var. Koçumuz, 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu olan, Türkiye'nin en kariyerli koçlarından. Bence bu saatten sonra bize düşen sadece başarı getirmek." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en büyük kupasını ülkemize kazandırmak çok önemli bir başarı"

Milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2 sezon şampiyonluğa ulaşmalarının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

İyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Buğrahan, "ING Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk istiyorduk. Olabilirdik de ama iki günde bir maç oynama temposu ve yorgunluk bizi etkiledi. Yorgun hissettiğimiz için son bölümdeki tempoyu kaldıramadık. Özellikle yarı finaldeki Galatasaray Nef serisi bizi çok yordu. Yine de sezonu THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak bitirmek, Avrupa'nın en büyük kupasını ülkemize kazandırmak çok önemli bir başarı. Seneye yine THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"İyi bir ligimiz var"

Buğrahan Tuncer, Türkiye'nin iyi bir basketbol ligine sahip olduğunu söyledi.

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'daki başarısını hatırlatan 29 yaşındaki oyuncu, "Türk basketbolu ve ligin Avrupa'daki markası açısından çok önemli. İyi bir ligimiz var. Avrupa'nın en kaliteli 2 liginden biri bizimki. İyi takımlara sahibiz. Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda final oynadı. Darüşşafaka ve TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde finali zorladı. Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Tüm takımların üst seviyeleri zorlaması mutluluk verici. İspanya Ligi'nin de üzerine çıkabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.