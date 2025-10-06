Milleyha Kuş Cenneti için Teşekkür ve Destek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a depremin ardından Hatay'da yapılan hizmetler için teşekkür eden Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bu kez Milleyha Kuş Cenneti için teşekkür etti. Karaçay, "Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cumartesi günü, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden inşa çalışmalarını yerinde incelemek için bir kez daha Hatay'ı ziyaret etti. AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, vali, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BU KEZ MİLLEYHA TEŞEKKÜRÜ

Toplantıda söz alan Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, daha önceki toplantıda Bakan Kurum'a teşekkür ettiği için sosyal medyada kendisinin linçe maruz kaldığını hatırlatarak bu kez Milleyha Kuş Cenneti ile ilgili teşekkür etti. Bölgenin 'Doğal Sit Alanı' ilan edilmesinin çevre için doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Karaçay, "Öncelikle linç edilmeyi göze alarak söylüyorum burada yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Yıllarca, on yıllarca çevre dostlarının bizim de mücadelesini verdiğimiz bir yerdi. Burada imar alanlarının kapatılması ile ilgili vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

Karaçay, sit alanı ilan edilen bölgede tarımla uğraşan veya arazisi olan vatandaşlar için Bakanlığın bir planı olup olmadığını sordu. Bakan Kurum da bakanlığa bağlı ilgili birimlerin vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik çalışma yürüttüğünü kaydetti.

MİLLEYHA'YA BAKANLIKTAN 'DOĞAL SİT ALANI' KALKANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı, bilim insanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Milleyha Sulak Alanı geçen ay 'Doğal Sit Alanı' olarak tescil edildi. 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kararı alınan kuş cennetinde korunan alan büyüklüğü 3 katı artırılarak 126 hektardan 383 hektara yükseltildi.