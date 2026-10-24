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Milleyha'da sonbaharda göçmen kuş hareketliliği

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Milleyha'da sonbaharda göçmen kuş hareketliliği
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 'sulak alan' ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, sonbahar göç hareketliliği yaşanıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 'sulak alan' ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, sonbahar göç hareketliliği yaşanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit alanı' olarak tescillenen ve koruma alanı 126 hektardan 383 hektara çıkarılan Milleyha, zengin kuş çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Göçmen kuşların Afrika ve daha sıcak bölgelere göçleri sırasında önemli bir konaklama ve beslenme alanı olan Milleyha'da çok sayıda kuş gözlemleniyor.

Bölgede bugüne kadar 318 kuş türünün gözlemlendiği belirten Doğa Gönüllüsü Dervişan Dönmez, "Milleyha, biyoçeşitlilik ve kuş zenginliği açısından önemli bir lokasyon. Afrika'dan göç eden kuşlar, Arap Yarımadası'nı geçtikten sonra dinlenebilecekleri nadir noktalardan biri olarak burayı kullanıyor. Şu an alanda göçmen kuş hareketliliği çok yoğun yaşanıyor" dedi.

Son dönemde alınan koruma önlemleriyle Milleyha'nın doğal yaşam açısından daha güvenli hale geldiğini anlatan Dervişan Dönmez, "Tatlı ve tuzlu suyun buluştuğu bölge, kuşlara önemli bir konaklama ve dinlenme alanı sunuyor. Daha önce sadece konaklayıp göçlerine devam eden kuşlar artık burada üremeye de başladı. Buranın değerini daha fazla anlatmamız ve özellikle çocuklara doğa sevgisini aşılamamız gerekiyor. Çünkü bu alanların gelecekteki koruyucuları çocuklarımız olacak. Kaçak avcılığa ve doğaya zarar verecek faaliyetlere karşı en önemli gücümüz ise insanların bölgeye sahip çıkması ve doğaya duyduğu merak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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