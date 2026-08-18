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Toy: Kadınlarla Sivas İçin Çalışacağız

Toy: Kadınlarla Sivas İçin Çalışacağız
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AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, kadın kolları üyeleriyle bir restoranda bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi. Toy, kadınların siyasetteki önemine vurgu yaparak dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, yeni döneme ilişkin çalışmalar ve hedefler ele alındı.

Milletvekili Toy, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kadınların siyasette ve teşkilat çalışmalarında üstlendiği sorumluluğun önemine dikkati çeken Toy, dayanışma içerisinde Sivas için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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