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Milletvekili Taşcıer, EMEDFED temsilcilerinden emeklilerin taleplerini dinledi

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Milletvekili Taşcıer, EMEDFED temsilcilerinden emeklilerin taleplerini dinledi
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, EMEDFED temsilcileriyle emeklilerin ve emekçilerin sorunlarını görüştü. Taşçıer, sosyal güvenlikte adalet ve kademeli emeklilik için mücadelenin birlikte sürdürüleceğini açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Emeklilik ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu (EMEDFED) temsilcileriyle bir araya geldi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Emeklilik ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu (EMEDFED) temsilcileriyle bir araya geldi. Taşcıer görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Emeklilerin ve emekçilerin yaşadığı mağduriyetleri, hak kayıplarını ve çözüm taleplerini dinledik. Sosyal güvenlik sisteminde adalet, kademeli emeklilik ve emekçilerin onurlu yaşam hakkı için mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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