Haberler

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+401 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Brezilya arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Brezilya arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre anlaşma, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerini kapsıyor.

Kaynak: AA
Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor

Görevine son verildi ama gitmiyor
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı

Bu adam gerçekten de uzaylı!
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Kritik isimler için düğmeye basıldı
Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor

Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta tam 20 gol oldu
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı
2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer

2. Lig ekibinden UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi zafer