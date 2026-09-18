Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Brezilya arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre anlaşma, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerini kapsıyor.

Kaynak: AA