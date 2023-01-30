Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Açıklandı.

Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Prof. Dr. Sabri Tekin, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin ‘Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları’ bölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Dış politikamızın geleneksel bir prensibi vardır. Bu prensip, dış politikamızda adeta bir mihenk taşı oluşturmuştur. Bu prensip, ‘Yurtta barış, cihanda barış’. Biz, bu prensibin dış politikamızda temel esas olarak korunmasını her zaman benimseyeceğiz. Her açıdan milli olan dış politikada asla iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dair uygulamalara meydan vermeyeceğiz” dedi.

Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Prof. Dr. Sabri Tekin, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin 'Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları' bölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Dış politikamızın geleneksel bir prensibi vardır. Bu prensip, dış politikamızda adeta bir mihenk taşı oluşturmuştur. Bu prensip, 'Yurtta barış, cihanda barış'. Biz, bu prensibin dış politikamızda temel esas olarak korunmasını her zaman benimseyeceğiz. Her açıdan milli olan dış politikada asla iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dair uygulamalara meydan vermeyeceğiz" dedi.

Millet İttifakı, 'Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni, bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlediği toplantı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Altı lider, salona birlikte girdi.

Partilerin genel başkan yardımcıları, mutabakat metninde kendilerine ayrılan bölümleri anlattı. Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Prof. Dr. Sabri Tekin, mutabakat metninin 'Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları' bölümüne ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir ülkenin hayatında, ileriye doğru umudunda, dış politikanın son derece önemli yeri vardır. Ortak mutabakat metninde düzenlenmiş bu ilkeler, son derece önemlidir. Dış politikamızın geleneksel bir prensibi vardır. Bu prensip, dış politikamızda adeta bir mihenk taşı oluşturmuştur. Bu prensip, 'Yurtta barış, cihanda barış'. Biz, bu prensibin dış politikamızda temel esas olarak korunmasını her zaman benimseyeceğiz. Her açıdan milli olan dış politikada asla iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dair uygulamalara meydan vermeyeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı'na, dış politika yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracağız. Çünkü dış politikanın, kendine mahsus bir sürekliliği vardır. Bunun başka kurumların müdahalesiyle değiştirilmesi söz konusu olmamalıdır. Dışişleri'ne eleman alımını, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemiyle yapacağız. Bakanlığa alacağımız personele, kuracağımız Diplomasi Akademisi'nde üst düzey bir formasyon kazandıracağız.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve onların oluşturdukları sivil toplum kuruluşları, esasen Türkiye'nin yumuşak gücünü oluşturmaktadır. Onları, kamu diplomasisisin bir unsuru haline getireceğiz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz doğrultusunda, bu alandaki sürecin ilgili ülkelerle ve ilgili kurumlarla diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. 2014 geri Kabul Anlaşması ile 18 Mart 2016 Mutabakatı'nı gözden geçireceğiz. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin, sığınmacılar konusunda ortak sorumluluk ve külfet paylaşımını sağlamaya çalışacağız. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olmamızın ve anayasamızın gereği olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Konsey'in diğer hukuki belgelerine uyum sağlayacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağız. NATO bünyesindeki katkılarımızı, ulusal çıkarlarımızı gözetecek şekilde sürdüreceğiz. Başta Türk devletleri teşkilatları olmak üzere, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D-8 gibi örgütlerdeki konumumuzu güçlendireceğiz.

Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı olacağız. Bu ülkelerin iç işlerine karışmayacak; aralarındaki sorunlarda taraf tutan bir ülke değil, çözümleri kolaylaştıran bir ülke olacağız. İsrail-Filistin sorunu, bölgenin kronik bir sorunudur. Bu soruna Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve iki devlet esasına göre kalıcı bir çözüm bulunması için bütün ilgili taraflarla görüşeceğiz. Filistin konusunda Türkiye'nin güvenilir bir kolaylaştırıcı ülke olarak masadaki yerini almasını sağlayacağız. Azerbaycan ile kardeşlik bağlarımızı ve ilişkilerimizi, karşılıklı güven esasına dayalı olarak daha da güçlendireceğiz. Kıbrıs sorununa acil ve kalıcı bir çözüm bulunması temel amacımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslıların kazanılmış haklarını korumak ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmasının önüne mutlaka geçilecektir. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımdan, çoklu müzakere süreçlerinde sonuç alınmasına öncelik vereceğiz. Ege Denizi'nde, egemenlik anlaşmalarımıza zarar verecek hiçbir gelişmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Avrupa Birliği ilişkilerimizde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizde de eşitler arası bir anlayışla kurumsal temele oturan bir politika takip edeceğiz. Türkiye'nin yeniden F-35 Projesi'ne dönmesi de dahil, müttefiklik ilişkilerini karşılıklı güvene dayalı şekilde ilerleteceğiz. Rusya Federasyonu ile olan ilişkileri, aynı şekilde eşitler arası bir anlayışla kurumsal bir düzeyde dengeli ve yapıcı bir diyalog ile güçlendirerek sürdüreceğiz. Afrika ülkeleriyle nitelikli ilişkiler geliştireceğiz. Asya vizyonumuzu, bölgelerdeki ülkelerle ilişkilerimizi ikili düzeyde güçlendirmek, bu ikili ilişkileri çoklu iş birliği mekanizmalarıyla çeşitlendirerek ve zenginleştirerek uygulamaya çalışacağız ve başarılı olmayı da hedefleyeceğiz."