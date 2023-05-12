Millet İttifakı liderleri seçim hazırlıklarını değerlendirdi

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Altı lider görüşme sonrasında, güncel seçim hazırlıklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bu gece CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Altı lider görüşme sonrasında, "Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye" açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bu gece CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Altı siyasi partinin genel başkanlarının toplantısı, saat 22.00'da başladı ve görüşme 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın imzası ile görüşme sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"1,5 YILDIR SÜRDÜRÜLEN SANDIK GÜVENLİĞİ HAZIRLIKLARINI ELE ALDIK"

"Aziz Milletimiz, Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık.

Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Milletimiz müsterih olsun;

Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır.

"SÖZ VERİYORUZ"

Aziz Milletimiz,

Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye!"