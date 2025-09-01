MİLGEM Projesi Kapsamında TCG İçel Gemisi Denize İndirildi

MİLLİ Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesinde inşa edilen çok amaçlı TCG İçel (F-518), tersanede düzenlenen törenle denize indirildi. Helikopter ve insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş ve kalkışlarına uygun olarak tasarlanan geminin tamamen deniz indirilmesinin 24 saat süreceği öğrenildi.

İstif sınıfı fırkateyn olan MİLGEM Projesi'nin sekizinci gemisi TCG İçil için bugün Yalova Altınova'daki Sefine Tersanesi'nde denize indirme töreni düzenlendi. Törene; Savunma Sanayii Başkanlığı Sistem ve Platform Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, TCG İçel'in inşasıyla ilgili hazırlanan video izletildi. Duaların okunmasının ardından geminin suya indirilmesi için düğmeye basılıp çalışmalar başlatıldı.

DESTEK GÖREVLERİ İCRA EDECEK

MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Firkateynlerin Tedariki Projesi çerçevesinde yapılan 8'inci gemi olan TCG İçel, helikopter ve insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş ve kalkışlarına uygun olarak tasarlandı. TCG İçel, üzerindeki imkan ve kabiliyetlerle keşif, karakol, denizaltı savunma harbi, deniz üstü savunma harbi, hava savunma harbi, deniz hava harekatı, elektronik harp, asimetrik tehditlere karşı ön savunma, arama kurtarma görevleri, kıyı sularında deniz nakliyatının korunması, denizde terörist faaliyetlerin takibi ve önlenmesi, amfibi hareket kapsamında destek görevleri icra edecek. Geminin tamamen suya inmesinin 24 saat süreceği bildirildi.

30'UN ÜZERİNDE ASKERİ GEMİ İNŞA EDİLİYOR

Tüm tersanelerde şu anda 30'un üzerinde askeri gemi inşa edildiğini söyleyen Savunma Sanayi Başkanlığı Sistem ve Platform Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, "Son zamanlarda gördüğümüz bütün savaşlar, çatışmalar hep bizim coğrafyamızda bizim çevremizde oluyor. Dolayısıyla bizlerin de savunma sanayisinde bu zorluklara karşı kendimizi geliştirmemiz, yeni ürünler geliştirmemiz savunma sanayisini desteklememiz gerekiyor. Biz de Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu doğrultuda tüm alanlarda olduğu gibi özellikle mavi vatan için Deniz Kuvvetleri'mizin ihtiyaç duyduğu tüm platformları da son zamanlarda yoğun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bunları Deniz Kuvvetleri'mize teslim etmek için gayret sarf ediyoruz. Belki de dünyada sayılı ülkelerin yapabileceği bir şeyi şu anda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM SAVAŞ SİSTEMLERİNİ MİLLİ VE YERLİ OLARAK YAPABİLİYORUZ'

MİLGEM'in 2004 yılında alınan Milli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla başladığını belirten Şeker, "Hazırlık sürecine gidersek en az 25 yıllık süreçten bahsediyoruz. Denizcilik sektöründeki askeri gemi sanayi ile ilgili aslında en önemli başlangıç noktası orası oldu. MİLGEM bir şekilde bizim lokomotif projemiz diye bakabiliriz. MİLGEM ile beraber aslında hep beraber askeri gemi yapmayı öğrendik. Sadece bir platform inşa etmedik. Bu platformla beraber insan kaynağını da geliştirdik. Bu savaş sistemlerinin tamamını yerli olarak yapabiliyoruz. Bunu başarabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Gemimizi yapıyoruz, üzerindeki tüm savaş sistemlerini de milli ve yerli olarak yapabiliyoruz. Bu da bize büyük bir avantaja sağlıyor" dedi.

'İHA SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYININ YÜZDE 65'İNİ SAĞLIYORUZ'

Yeni projeleri de hayata geçireceklerini söyleyen Mustafa Murat Şeker, insansız sistemlerin önemine dikkat çekerek, "Türkiye olarak biz insansız hava araçlarında, gerek silahlı, gerek silahsız, çok önemli bir mesafe katettik. Bugün İHA sektöründe dünyada pazar payının yüzde 65'ini biz sağlıyoruz. Bu gurur verici bir durum. Biz bu başarımızı insansız deniz araçlarına, insansız denizaltıya ve aynı zamanda insan kara araçlarına da taşımak istiyoruz. Bu alanda da önemli başarılar elde ettik. 4 tersanemiz birbirleriyle rekabet ederek insansız deniz aracı yapıyorlar. Bunlardan ilkini teslim etmiş olduk. İnşallah diğer insansız deniz araçlarımızı da bu yıl bitmeden teslim etmeyi hedefliyoruz. İnsansız kamikaze deniz aracı ve insansız denizaltının yapımı için çalışmalar başlatıldı. TF-2000 Hava Savunma Muhribi Projesi'nin de sözleşmesi yakın zamanda imzalanacak. Dost ve müttefik 4 ülkeye gemi ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: Yalova,