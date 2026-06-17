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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
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Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 500 fişek ve 16 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas'ta 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 500 fişek ve 16 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.M., M.B.M. ve B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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