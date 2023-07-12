Milas'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına helikopter ve uçaklarla müdahale edilirken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor.

SIK SIK SORTİ YAPILIYOR

10 helikopter ve 6 uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİPLER GİTTİ

Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor.