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Milas'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına helikopter ve uçaklarla müdahale edilirken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

10 helikopter ve 6 uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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