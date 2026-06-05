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İtalya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı

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İtalya'nın Milano kentinde, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 18 bin 457 Filistinli çocuğun isminin yazılı olduğu 25 metrelik temsili kefen açıldı. Yüzlerce kişi sessiz yürüyüşle İsrail saldırılarını protesto etti.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, üzerinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 18 bini aşkın Filistinli çocuğun isminin yazılı olduğu temsili bir kefenin açıldığı anma gösterisi düzenlendi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun merkezindeki Duomo Katedrali önünde, İsrail'in 7 Ekim 2023-31 Temmuz 2025 tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 18 bin 457 çocuğun isminin yazılı olduğu 25 metrelik temsili kefen açıldı.

Kefenin açıldığı sessizlik içinde gerçekleşen anma merasiminde, çok sayıda Filistin bayrağı dalgalandırılırken birçok kişi de Filistin kefiyesi taktı.

Anmaya katılan yüzlerce kişi, açtıkları temsili kefenle Sforza Kalesi'ne doğru sessiz yürüyüşe geçti ve İsrail saldırıları protesto edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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