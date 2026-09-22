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MIKTA bakanları BM 81. Genel Kurulu'nda insani yardıma yönelik dezenformasyonu kınadı

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Türkiye, BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası insani yardım personelini hedef alan dezenformasyonu kınadı. Dijital iletişim ve yapay zekânın zararlı söylemleri hızlandırdığı belirtilerek tüm ülkelere koruma çağrısı yapıldı.

Türkiye, diğer MIKTA üyeleri ile birlikte insani yardım kuruluşlarını ve personelini yanlış şekilde tasvir eden, onlara karşı şiddet, tehdit veya ayrımcılığı kışkırtan ya da insani yardım faaliyetlerini engelleyen yanlış ve zararlı söylemlerin oluşturulmasını, koordine edilmesini ve yayılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından bakanların, "İnsani Yardım Personelinin ve İnsani Yardım Faaliyetlerinin Yanlış Bilgilendirme, Dezenformasyon ve Zararlı Anlatılardan Korunması" üzerine yaptığı ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, bakanlar, silahlı çatışmalar, afetler ve diğer karmaşık acil durumlarda yanlış bilgi, dezenformasyon ve zararlı söylemlerin, insani yardım personeli ve insani yardım operasyonları için oluşturduğu risklerden dolayı derin endişelerini dile getirerek, bu durumların, insani yardıma duyulan güveni bozduğunu ve zayıflattığını ifade etti.

Bakanlar, dijital iletişim, sosyal medya ve yapay zekanın hızlı gelişiminin zararlı söylemlerin benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti.

İnsani yardım kuruluşlarını ve personelini yanlış şekilde tasvir edilmesini kınadı

Bakanlar, insani yardım kuruluşlarını ve personelini yanlış şekilde tasvir eden, onlara karşı şiddet, tehdit veya ayrımcılığı kışkırtan ya da insani yardım faaliyetlerini engelleyen yanlış ve zararlı söylemlerin oluşturulmasını, koordine edilmesini ve yayılmasını kınayarak, bunun gerçek bir zarara yol açtığını kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2730 sayılı Kararı ve İnsani Yardım Personelinin Korunmasına İlişkin Bildirgesi'ne desteklerini yineleyen bakanlar, bunların etkili şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Bakanlar, bu kapsamda insani yardım kuruluşlarını, personelini ve faaliyetlerini hedef alan yanlış bilgilendirme, dezeformasyon ve nefret söylemiyle mücadele edilmesi ve bilginin manipülasyonuna karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

İnsani yardım personelini ve operasyonlarını her türlü zararlı bilgiden daha iyi korumak için bu konuyu bir politika önceliği haline getirdiklerini aktaran bakanlar, tüm ülkelere "silahlı çatışmalardaki tüm taraflara ve diğer ilgili aktörlere enformasyon çevresi dahil olmak üzere, insani yardım personeline ve operasyonlarına saygı duyma ve koruma" çağrısında bulundu.

İnsani yardım çalışanlarının hayat kurtardığına dikkati çeken bakanlar, "Yanlış bilgi, dezenformasyon ve zararlı söylemleri onları tehlikeye atıyor. Bu durmalı." ifadesini kullandı.

Bakanlar, MIKTA üyeleri olarak BM, insani yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili aktörlerle bu amaç doğrultusunda ilerlemek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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