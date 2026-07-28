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Mikserden dökülen betonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Mikserden dökülen betonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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MALATYA'da inşaat çalışmalarında boşaltılan beton altında kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MALATYA'da inşaat çalışmalarında boşaltılan beton altında kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpeği beton altında bırakan mikserin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, Battalgazi ilçesinde bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında bulunan yavru bir köpek beton mikserinin çalışma alanına betonu boşaltması sırasında mahsur kaldı. Yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, harekete geçti. Yavru köpeğin yanına giden ekipler, köpeği sağ olarak kurtarıp, temizliğini gerçekleştirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavi ve bakımının sürdürülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Olayla beton mikserini döken operatörün tespiti için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir itfaiye ekipleri, vatandaşların duyarlılığı ve zamanında yapılan ihbarı sayesinde bir canlının daha kurtarıldığını vurgulayarak, sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması hususunda çağrıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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