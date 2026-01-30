Haberler

Sanal medya ünlüsü Mika Raun gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucu madde bulundurma suçlarından aranıyordu.

Sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

Trump küplere bindi! Starmer'in ziyareti kriz yarattı
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi

Aleyna Çakır davasında mahkemeden kritik karar