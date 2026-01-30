Sanal medya ünlüsü Mika Raun gözaltına alındı
Sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucu madde bulundurma suçlarından aranıyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel