Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı - Haberler

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Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı

AA - Atilla Ünal - Güncel
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Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediyenin kurduğu işletme, sebze ve meyve satışına başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediyenin kurduğu işletme, sebze ve meyve satışına başladı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, vatandaşa daha iyi hizmet etmek için gayret sarf ettiklerini bildirdi.

Satış işletmesini hayata geçirdiklerini belirten Akgün, şu bilgileri paylaştı:

"Satışını yaptığımız marul, karnabahar, ıspanak, maydanoz, roka ve lahanayı Mihalgazili üreticilerden, diğer ürünleri de halden aracısız alıyoruz. Ürünleri kar amacı gütmeden vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırmayı hedefliyoruz. Satış noktamızda 25 çeşit sebze ve meyve satışı yapılıyor."

Alışveriş yapan vatandaşlardan Rıza Tek ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mihalgazi Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.???????

AA / Atilla Ünal - Güncel

Eskişehir, Güneş, Güncel, Haberler

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