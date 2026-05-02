Midyat, 'Uzak Şehir' ile turizmde en yoğun dönemini yaşıyor

MARDİN'in Midyat ilçesinde çekimleri süren ve Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi, tarihi konaklara ve ilçe merkezine ilgiyi artırdı. Diziyle birlikte ilçede turist yoğunluğu yaşanırken, telkari atölyeleri, yöresel ürün satıcıları ve Süryani çöreği fırınlarında hareketlilik gözlendi.

Kentin 12 bin yıllık geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi, taş evleri, kilise ve camileriyle dikkat çekiyor. Müslüman, Hristiyan ve Ezidi toplulukların yüzyıllardır birlikte yaşadığı ilçede çekimlerine başlanan ve reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisi, Midyat'ı adeta açık hava film platosuna dönüştürdü. Dizinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakları ve ilçe merkezini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler ilçede yoğunluk oluştururken, telkari atölyeleri, yöresel ürün satıcıları ile Süryani çöreği üreten fırınlarda da hareketlilik yaşandığı gözlendi.

'TARİHİ DOKUYU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Telkari gümüş işletmecisi Veysi Tasman, turist yoğunluğunun sürdüğünü belirterek, "Gelen turistlerimiz çoğunlukla konaklarımızı ziyaret ediyor. Buranın kültürünü merak ediyorlar. Baharın gelişiyle özellikle yoğunluk daha da çoğaldı. Bu durum hem memleketimiz için kıymetli hem de gelen turistlerimizin ziyaretlerini çok kıymetli buluyoruz. Bu tarihi dokuyu korumaya çalışacağız. İnşallah turist yoğunluğumuz bu şekilde devam eder" dedi.

'MİDYAT ŞU AN CIVIL CIVIL'

Yöresel gıda ürünleri satan işletmecisi Mehmet Beşir Akpınar da yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirterek, "Uzak Şehir dizisinin sayesinde Midyat'a bayağı turist geliyor ve şu an o bereketi yaşıyoruz. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Midyat şu an cıvıl cıvıl. Midyat'ta sabah saat 7'de başlayıp hayat, gece saat 1-2'ye kadar devam ediyor. Midyat çok güzel bir atmosfer içinde şu an" diye konuştu.

'SÜRYANİ ÇÖREĞİ, ALYA VE CİHAN'IN KAHVALTISI'

Süryani çöreği ustası Ferhat Demir ise dizideki Alya karakterinin yöreye özgü Süryani çöreğini çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 1,5 senedir Midyat'ta Uzak Şehir dizisi çekiliyor. Tabii ki turistlere de bir etkisi oldu. Bir de Alya'nın en sevdiği şey Süryani çöreğidir. Bunun içinde hurma var, dışı da 13 baharattan oluşuyor. Bu, Cihan Albora'nın ve Alya Albora'nın sabah kahvaltısıdır" dedi.

'SADAKAT HANIM'IN ŞALINI İSTEYENLER OLUYOR'

Yöresel şalları satan esnaf Leyla Yıldız, dizideki Sadakat karakterinin kullandığı bölgeye özgü şallara turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Midyat'ta turist yoğunluğu bayağı var, ilgileri var. Midyat'ı, Midyat'ın kültürünü çok beğendikleri için yoğunluk var. Midyat'ta turist yoğunluğu var. Uzak Şehir dizisinin etkisi de bayağı var. Buraya gelip en çok Sadakat Hanım'ın şalını isteyenler oluyor. Onu da bağlayıp memnun edip yolluyoruz zaten" diye konuştu.

'DİZİ SAYESİNDE BURALARI DAHA ÇOK İYİ TANIMA FIRSATI BULUYORUZ'

Konya'dan gelen Feyzanur Küçüker, ilçeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Burada çok güzel bir atmosfer var; renkler, doğa, her şey bizi çok büyüledi. Uzak Şehir'i izliyoruz tabii ve dizi sayesinde buraları daha çok iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Şallarımızı bağladık, birazdan da kınalarımızı yakacağız. Bunların her birinin farklı anlamları, özellikleri olduğunu biliyoruz. Buranın kültürünü çok seviyoruz, insanlarının misafirperverliğini çok beğeniyoruz" dedi.

'GELDİK, GÖRDÜK, ÇOK BEĞENDİK'

Sümeyra Aypek ise ilçenin tarihi mimari dokusunu çok beğendiğini belirterek, "Uzak Şehir dizisini izliyorduk ve çok merak ediyorduk açıkçası. Geldik, gördük. Gelmek isteyenlere de tavsiye ederiz çok beğendik. Tarihi ambiyansı, tarihi mimari dokusu çok güzel; çok etkilendik. Gelmek isteyenlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK SİHİRLİ BİR ŞEHİR'

Antalya'dan gelen Birsen Yıldırım da ilçeyi çok beğendiğini ifade ederek, şöyle dedi: "Dünya burada diyebilirim. Çok büyüleyici bir şehir. Dört dinin bir arada olması huzur veriyor. Çok barışçıl bir şehir. Araba plakalarına bakıyorum, en az 10 çeşit Türkiye'den gelen insanlar var burada. Biz Antalya'dan geliyoruz. Çok sihirli bir şehir. İnsanları çok cana yakın, çok güzel."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı